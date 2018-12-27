Özbekistan'da "Türkiye'den Taşkent'e kitap köprüsü" kampanyası

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da faaliyet gösteren Taşkent Türk Okulu, kitap eksiğini kapatmak ve kütüphanesini zenginleştirmek için kitap yardımı kampanyası başlattı.

Taşkent Türk Okulu, kütüphanesini zenginleştirmek için başlattığı "Türkiye'den Taşkent'e kitap köprüsü" projesinin tanıtımı için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, kütüphaneye kitap hediye ederek projeye destek verdi.

Şen, burada yaptığı konuşmada, kitap yardımı kampanyasının amacının, okulun Türkçe kitap eksiğini kapatmak olduğunu kaydederek, kütüphanedeki kitap sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Özbekistan'daki Türk vatandaşı ve iş adamlarını kütüphaneye katkıda bulunmaya davet eden Şen, "Türkiye'den Özbekistan'a gelirken, bize birkaç kitap getiriniz. Bu bizi çok mutlu eder." dedi.

Şen, bu kampanya ile çocukların kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını artırmak istediklerini söyledi.

Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca da Türk Okulu öğrencileri ve Türkçe öğrenen Özbek öğrencilerin faydalanacağı bir kütüphane ile sosyal alan oluşturmak ve öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.