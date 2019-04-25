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Özbekistan'da "Türk Filmleri Haftası"

25 Nisan 2019 Perşembe 22:11
Özbekistan'da "Türk Filmleri Haftası"

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Türk Filmleri Haftası", "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filminin gösterimiyle başladı.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Özbek Sinema Kurumunun desteğiyle, Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneğince gerçekleştirilen etkinliklerin açılışına Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Başkanı İsmail Safi, Özbek Sinema Kurum Başkanı Furkat Zakirov, "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filminin yönetmeni Kürşat Kızbaz, sinema sanatçıları Emin ve Hayat Olcay ile Türk Film Haftası Koordinatörü Cahit Yıldız katıldı.

Taşkent'teki Alişir Nevai Sanat Sarayı'nda hafta sonuna kadar gösterilecek filmler arasında "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı", "Kurtlar Vadisi Vatan", "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", "Kardeşim Benim" gibi filmler yer alıyor.

Açılış programında konuşan İsmail Safi, daha önce farklı resmi görevlerle geldiği Özbekistan’a bu defa Türk filmlerini tanıtmak amacıyla gelmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Safi, kardeş iki halkın derin ve köklü medeniyete sahip olduğunu ancak bunun yeterince bilinmediğini belirterek, bu tür sanatsal faaliyetlerin kardeş halkların birbirlerini daha iyi tanımasına vesile olacağına inandığını anlattı.

Bu etkinliğin ilerleyen dönemde daha da geliştirilerek devam ettirileceğini kaydeden Safi, Özbek filmlerinin de Türkiye’de tanıtılmasının planlandığını dile getirdi.

Safi, film haftasının iki ülke halklarının kardeşliği ve iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.

Zakirov da Özbekistan’da Türk Filmleri Haftası düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterime sunulacak Türk filmlerinin Özbek sinemaseverlerin beğenisini kazanacağına inandığını belirtti.

Özbek Sinema Kurumunun, Türkiye ile ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Zakirov, halihazırda bazı ortak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Açılış kapsamında yönetmen Kızbaz, sinema sanatçıları Emin ve Hayat Olcay ile Zakirov'a plaketler takdim edildi.

Türk Film Haftası’nın ilk gününde gösterime sunulan "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filmi, Özbek seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:11
  1. "Türk Filmleri Haftası"
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