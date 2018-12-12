Özbekistan'da pamuk üretimi geriledi

TAŞKENT (AA) - Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçılarından olan Özbekistan'da, pamuk üretimi bu yıl yüzde 21,5 geriledi.

Özbekistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, bu yıl 2 milyon 300 bin ton pamuk üretimi gerçekleştiği, bu rakamın, geçen seneye nazaran yüzde 21,5 daha az olduğu belirtildi.

Açıklamada, pamuk üretimindeki düşüşte yüksek verim alınamayan pamuk arazilerinin azaltılmasının yanı sıra kötü hava koşullarının da etkili olduğu dile getirildi.

Resmi verilere göre, geçen sene ülkede 2 milyon 900 bin ton pamuk üretilmişti.

Pamuk üretiminde dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci olan Özbekistan'da son dönemde yıllık ortalama 3 milyon ton pamuk üretilirken, bunun yüzde 60'ı ihraç ediliyor.