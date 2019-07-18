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Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan Okçuluk Federasyonunun yeni tesislerinin açılışını yaptı

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı

TAŞKENT (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Okçuluk Federasyonunun yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Rustam Şoabdurahmanov, Özbek sporcu ve yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Şoabdurahmanov, ülkede sporun gelişmesine çok önem verildiğini belirterek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin ülkede spor ve okçuluğun daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Şoabdurahmanov, Bilal Erdoğan’ın açılışa katılmasının gurur verici olduğunu kaydederek, teşekkürlerine iletti.

Bilal Erdoğan da ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, son iki yılda Özbek kardeşleriyle sıkı ilişkiler kurduklarını, Özbek sporcuların Türkiye'deki tesisleri ziyaret ettiğini anlattı.

Erdoğan, Özbekistan'da geleneksel spor ve okçuluğun güçlenmesi konusunda Türkiye Okçular Vakfının elinden gelen desteği sağlaması yönünde mutabık kaldıklarını vurguladı.

Erdoğan, kısa sürede Özbekistan’da okçuluk sporunun büyük ilgi göreceğini ve yetenekli sporcuların yetişeceğini umut ettiğini dile getirdi.

Güreşle okçuluğun Türklerin ata sporu olduğunu, okçuluğun gelişmesini aynı zamanda milli kültürün ihyasının aracı gördüklerini anlatan Erdoğan, bundan dolayı Özbekistan’da da geleneksel sporların daha fazla insan tarafından kucaklandığını göreceklerine inandığını vurguladı.

Erdoğan, bu çalışmaların iki kardeş ülke arasındaki bağların güçlenmesine de vesile olacağını, cumhurbaşkanları arasındaki sıcak dostluğun iki ülkenin her alandaki ilişkilerine yansımasına vesile olacağını kaydetti.

Özbekistan’ın Hive şehrinde eylül ayında Geleneksel Spor Festivali'nin düzenleneceğini belirten Bilal Erdoğan, yarın Hive'de incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Yıldız, Er ve Şoabdurahmanov, açılış kurdelesini kestikleri yeni tesislerde ok atışları yaptı.

Erdoğan, Özbek sporcularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
  1. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
  2. Özbekistan

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