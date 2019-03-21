0553 313 94 23

Özbekistan'da nevruz coşkuyla kutlanıyor

Nevruz Bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor

21 Mart 2019 Perşembe 13:26
Özbekistan'da nevruz coşkuyla kutlanıyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da nevruz coşkuyla kutlanıyor.

Nevruz Bayramı dolayısıyla dört günlük resmi tatil ilan edilen ülkede ilkbaharın müjdecisi nevruz büyük coşkuyla karşılandı.

Taşkent'te yeni inşa edilen "Humo Arena Spor Sarayı"nda devlet erkanı, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı resmi tören düzenlendi. Kutlamalarda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de yer aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllardan bu yana yeni yıl, yeni gün olarak kutlanan bir milli bayram olduğunu belirterek, bugünün doğanın uyanması olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, nevruzun kutlandığı günde yağmur yağdığına dikkati çekerek, "Bayram günü yağan yağmurda ilahi bir güç var. Nevruz günü yağmur yağarsa yıl bereketli gelir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ülkeye özgü halk oyunları ve dansların sergilendiği konserler düzenlendi.

Kutlamalara yoğun ilgi gösteren halka cadde ve sokaklarda Özbek pilavı ve sadece nevruzda şeker katılmadan yapılan "sümelek" tatlısı ikram edildi.

Nevruz dolayısıyla hafta sonu Taşkent'teki park ve meydanlarda bayram konseri ve gösterileri düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:26
  1. "Nevruz Bayramı"
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  4. Özbekistan'da Nevruz kutlamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için hazırlanıyor
    1. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    2. Kayserispor’da onlara izin yok
    3. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    4. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    5. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    6. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    7. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    8. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    9. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    10. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    11. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    12. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    13. Bursa’da Nevruz coşkusu
    14. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    15. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    16. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    17. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    18. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    19. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    20. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    21. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    22. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    23. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    24. A Milli Futbol Takımı Tiran'da
    25. Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni..
    26. Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm
    27. Elazığ’da 2 bin 250 fidan dağıtıldı
    28. "Savunma ve Havacılık Sektöründe..
    29. Cizre’de down sendrumlular farkındalık..
    30. Eğitim-Bir-Sen’den ’Çanakkale’..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!