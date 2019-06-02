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Özbekistan’da Namangan Çiçek Festivali görkemli törenle son buldu

Özbekistan’ın Namangan şehrinde düzenlenen Uluslararası 59.

02 Haziran 2019 Pazar 12:09
Özbekistan’da Namangan Çiçek Festivali görkemli törenle son buldu

Özbekistan’ın Namangan şehrinde düzenlenen Uluslararası 59. Geleneksel Çiçek Festivali görkemli bir törenle son buldu.


Özbekistan’da dünya çiçekçiliğinin ilgi odağı olmaya ve uluslararası festivale dönüşen 2017’den bu yana büyük ses getirmeye başlayan Namangan Çiçek Festivali sona erdi. Namangan kentinde 26 Mayıs’ta başlayan Çiçek festivalinin kapanış töreninde en iyi katılımcılara 3 kategoride 50 den fazla ödül verildi.


“Namangan’da Çiçek Bayramı” marşıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını Namangan vilayeti valisi ve Festival Başkanı Hayrullo Bozorov yaptı. Festivale sahip çıktığı için tüm Namanganlılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bozorov, “Festival açılış günü her yaştan yaklaşık 150 bin çiçekseveri ağırladık. 7 gün boyunca 1 milyondan fazla insan, festival etkinliklerine katıldı. Türkiye, Rusya, Çin, İran, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri basınının önemli yayınlarında festivalimiz yer aldı. Dünya çiçekçiliğin kalbi 7 gün boyunca çiçek şehri Namangan’da attı” dedi.


Konuşmanın ardından ödüller açıklandı. Festival kapsamında hazırlanan en iyi stant ve dekorasyon için Namangan Vilayet eğitim müdürlüğü ve ünlü çiçekçi Aziz Mamacanov otomobil ile ödüllendirildi.


İlki 1961 yılında düzenlenen Namangan Çiçek Festivalinde bu yıl vilayette faaliyet gösteren 250’den fazla çiçek üreticisiyle Hollanda, İran ve Kırgızistan’dan çiçekçiler yer aldı.


Güller diyari Isparta’yla kardeş şehir olan Namangan’ın merkezindeki Babür Parkı’nda düzenlenen festivalde, ender türlerin de yer aldığı bine yakın çiçek çeşidi sergilenirken, festival kapsamında hazırlanan stantlar, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde toplamda 5 milyon çiçek kullanıldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:09
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