Özbekistan'da müthiş görüntüler! İnsanlar sokağa taştı
Özbekistan'da, Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazında muhteşem bir manzara oluştu. Camiye sığmayan cemaat sokaklara doldu taştı.24 Mayıs 2019 Cuma 19:00
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazına katılanların görüntüsü hayranlık uyandırdı.
Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazında insanlar sokağa taştı. Yollarda namaz kılan insanların oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.
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