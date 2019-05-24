Özbekistan'da müthiş görüntüler! İnsanlar sokağa taştı Özbekistan'da, Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazında muhteşem bir manzara oluştu. Camiye sığmayan cemaat sokaklara doldu taştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazına katılanların görüntüsü hayranlık uyandırdı. Şeyh Zeynüddin Camii'nde kılınan teravih namazında insanlar sokağa taştı. Yollarda namaz kılan insanların oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.

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