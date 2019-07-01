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Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral

Gelecek yıl inşaatı başlatılacak nükleer santralle ilgili mühendislik araştırmalarının ikinci etabı başladı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da 2020'de inşaatı başlatılacak nükleer santralle ilgili mühendislik araştırmalarının ikinci etabına başlandı.

Özbekistan Nükleer Enerjisi Kurumundan (Özatom) yapılan açıklamada, yeni nükleer santralinin kurulacağı Cizzah vilayetindeki Tuzkan Gölü yakınındaki arazide, jeolojik ve sismolojik çalışmaları içeren mühendislik araştırma çalışmalarının ikinci etabının başlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın "Atomstroyexport" şirketi uzmanlarının, arazide jeofizik ve sismolojik çalışmaları gerçekleştireceği belirtilerek nükleer santralin teknik projelendirme çalışmalarının süreceği ifade edildi.

- Nükleer santralin, 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor

Daha önce Özatom'dan yapılan açıklamada, nükleer santralin inşa edileceği arazinin inceleme ve keşif çalışmalarının tamamlandığı bildirilmişti.

Mayısta Özatom ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu "Rosatom" arasında, nükleer enerji santralinin yapımına ilişkin 2019-2020 yıllarında yürütülecek çalışmaların belirlendiği yol haritası anlaşması imzalanmıştı.

Temelinin 2020'de atılması beklenen nükleer santralin, Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor.

Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip 2 güç ünitesinden oluşacak santralin, 2028'de faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
  1. Özatom
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santrali
  4. ROSATOM
  5. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu
  6. Rusya'nın "Atomstroyexport" şirketi

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