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Özbekistan’da “Hassas Nokta ve Şahısların Korunması Eğitimi”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Jandarma Genel Komutanlığı ve Özbekistan Milli Muhafız Birliği işbirliğinde, Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan ülkelerin güvenlik teşkilatları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Güvenlik İşbirliği Projesi“ devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
Özbekistan’da “Hassas Nokta ve Şahısların Korunması Eğitimi”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Jandarma Genel Komutanlığı ve Özbekistan Milli Muhafız Birliği işbirliğinde, Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan ülkelerin güvenlik teşkilatları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Güvenlik İşbirliği Projesi“ devam ediyor.


Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleri ile ilişkilerinin geliştirilmesine vermiş olduğu önemin bir göstergesi olarak, TİKA tarafından Özbekistan’da gerçekleştirilen proje ve faaliyetler özellikle; sağlık, eğitim ve idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi alanlarında çalışmalar artarak devam ediyor.


Proje kapsamında, Türkiye ile güvenlik iş birliği içerisinde olan ülkelerin kolluk kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini güçlendirilmesi, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesinin paylaşımı, özellikle jandarma eğitim kurumları arasında eş güdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla güvenlik iş birliği alanlarında çeşitli eğitim programları gerçekleştirmeye devam ediyor.


Türkiye’de Özbekistan Jandarma Teşkilatına yönelik Hassas Nokta ve Şahısların Korunması Eğitimi’nin birinci etabı Ankara’da düzenlendi. Söz konusu kursa Özbekistan Milli Muhafız Birliğinden 12 uzman katıldı.


Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli Muhafız Birliği tarafından TİKA’nın destekleriyle Özbekistan’ın Çırçık şehrinde Hassas Nokta ve Şahısların Korunması uygulamalı eğitiminin ikinci etabında 4 uzman tarafından 40kursiyere Koruma İle İlgili Genel Uygulama Esasları, Personel Sorumlulukları, Koruma Personelinin Görevleri, Hassas Bölgelerin Ve Tesislerin Korunması,Koruma Tedbirlerinin Alınması, Koruma Görev İcra Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar, Acil Durum Prosedürleri Konularında eğitim verildi.


Milli Muhafız Birliği Genel Komutan Yardımcısı Albay Şuhrat TahiroviçŞakirov; son dönemde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin giderek gelişmekte olduğunu kaydederek, bu çerçevede Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliştiğini belirtti.


TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği üst düzey heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri sonucunda taraflar arasındaki işbirliğinin giderek geliştiğini kaydederek, bu işbirliğini daha da geliştirmekten yana olduklarını bildirdi.


Jandarma Yüzbaşı Aytekin Bozkurt ise Özbekistan’da meslektaşlarıyla Hassas Nokta ve Şahısların Korunması uygulamalı eğitimi kapsamında iki hafta süreyle verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini, bilgi ve tecrübelerini aktardıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
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