0553 313 94 23

Özbekistan'da eski başsavcıya 10 yıl hapis

Özbekistan'da eski Cumhuriyet Başsavcısı Raşid Kadirov, görevini kötüye kullanma ve yolsuzluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
Özbekistan'da eski başsavcıya 10 yıl hapis

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’da eski Cumhuriyet Başsavcısı Raşid Kadirov, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmaktan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 2000-2015 yıllarında Özbekistan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Raşid Kadirov'a, rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve soruşturma ve mahkeme kararlarına müdahale gibi suçlardan dolayı Taşkent Suç Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme kararıyla devlet ödül ve unvanlarından da mahrum edilen Kadirov, ayrıca yaklaşık 12 bin dolar para cezasına da çaptırıldı.

Kadirov ile birlikte yargılanan aralarında cumhuriyet başsavcı yardımcısı ve diğer savcılık ve adliye sisteminde görev yapan 12 sanık da mahkeme kararıyla 13 ila 19 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

2000-2015 yıllarında cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Kadirov, geçen yıl rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi çeşitli suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
  1. Özbekistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail ana muhalefet liderinden erken seçimlerin iptali planına tepki
    1. İsrail ana muhalefet liderinden erken..
    2. Emniyet mensuplarının aileleri..
    3. 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
    4. EYT son dakika 3600 ek gösterge ne..
    5. CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    6. AB'den korkutan uyarı: Dünya artık..
    7. Madde bağımlılarına Umre ödülü
    8. İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere..
    9. İzmir'de korkutan yangın! 1 hektarlık..
    10. Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
    11. Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi
    12. Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye..
    13. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    14. Hangi üniversitelere ne kadar personel..
    15. Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    17. "Bir festivalin yükselebilmesinin en..
    18. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da..
    19. Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi!..
    20. Nasreddin Hoca göle maya çaldı
    21. "Karşı tarafın da refahını artırmamız..
    22. Voleybolda Türk takımlarının rakipleri..
    23. Özel çocuktan Başkan Geylani’ye ziyaret
    24. "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu..
    25. Umman Filistin’e büyükelçilik açacak
    26. 72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek..
    27. Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal..
    28. THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da
    29. Tamir için girdiği asansör düştü,..
    30. Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan MHP..
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler