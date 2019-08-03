Özbekistan'da eleştirilerin hedefindeki Caslık Cezaevi kapatıldı Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli gündeme getirilen ve kapatılması istenen cezaevini lağvetme kararı aldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, uluslararası kuruluşlar tarafından kapatılması sürekli olarak gündeme getirilen Caslık Cezaevi lağvedildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Karakalpakistan bölgesindeki cezaevinin kapatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Söz konusu kararnameye göre, cezaevinde bulunan mahkumlar diğer cezaevlerine transfer edilecek. Kararnamenin, uluslararası arenada Özbekistan'ın olumlu imajının oluşturulması amacıyla imzalandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, 2002'den bu yana Özbekistan'a Caslık Cezaevi'ni kapatmasını tavsiye ediyordu. ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu da Özbekistan'a, dini motiflerden dolayı hüküm giyen mahkumların çoğunluğunun bulunduğu cezaevini kapatmasını önermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.