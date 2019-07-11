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Özbekistan'da doğal gaz keşfi

Ülkenin Karakalpakistan ve Fergana bölgelerinde yeni doğal gaz yatakları bulundu

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
Özbekistan'da doğal gaz keşfi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın Karakalpakistan ve Fergana bölgelerinde 3 yeni doğal gaz yatağı keşfedildiği bildirildi.

Ülkenin milli enerji şirketi Özbekneftgaz'ın açıklamasında, Karakalpakistan bölgesindeki Kuşkair ve Aralık ile Fergana'nın Çakar sahalarında yeni doğal gaz yatakları bulunduğu belirtildi.

Karakalpakistan bölgesindeki Kuşkair yatağında 3 bin 550 metre derinliğindeki 1 numaralı kuyunun günlük 200 bin metreküp, Aralık yatağında 3 bin 910 metre derinliğindeki 1 numaralı kuyunun günlük 700-800 bin metreküp, Çakar yatağında bin 710 metre derinliğindeki 2 numaralı kuyunun ise günlük 300 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Söz konusu yataklarda üretimin başlatılması için yeterli olan doğal gaz akışının temin edildiği belirtilerek, yeni gaz yataklarında arama-sondaj ve yeni kuyuların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Keşfedilen yatakların toplam rezervleri hakkında ise bilgi verilmedi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp ile dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'ın, yaklaşık 1,1 trilyon metreküp rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021’e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
  1. doğalgaz
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan'ın doğalgaz üretimi

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