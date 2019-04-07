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Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev:- "Günümüzde bu ender sanatı muhafaza etmek için hep birlikte hareket etmezsek yarın geç olacaktır ve gelecek nesil bizi affetmeyecektir"

07 Nisan 2019 Pazar 01:13
Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"

TİRMİZ (AA) - Özbekistan'da "bahşı" olarak bilinen ve halk destanlarını ezbere okuma sanatı olan "Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali" düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ISESCO) destekleriyle ilk defa düzenlenen Bahşı Sanatı Festivali'nin açılış törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, UNESCO Asya-Pasifik Genel Müdürü Andrei Shevelev, ISESCO Kültür Direktörü Rkhati Salih, Dünya El Sanatları Konseyi Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı Gade Riej Hijvahi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultanbay Rayev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulu, Tacikistan Kültür Bakanı Şamsiddin Orumbekzade ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Tirmiz şehrinde 9 Nisan'a kadar sürecek festivale, dünyanın 74 ülkesinden 160’a yakın sanatçı, uzman ve bilim insanı katılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, insanlığın yarattığı en nadir kültürel değerlerin öncelikle her milletin folklorüne yansıdığını ve folklorün insanlığın en ilkel türküsü olduğunu kaydederek, bugün bu ender ve büyük sanat türünün giderek unutulduğunu ve korunmaya muhtaç olduğunu belirtti.

Festivalin, şairlik ve ses sanatını birleştiren “Bahşı” sanatının kaybolmamasını ve desteklenmesini amaçladığını vurgulayan Mirziyoyev, “Günümüzde bu ender sanatı muhafaza etmek için hep birlikte hareket etmezsek yarın geç olacaktır ve gelecek nesil bizi affetmeyecektir.” dedi.

Özbekistan’da ve dünyada "Bahşı" sanatının sürdürülmesi ve bilimsel olarak araştırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Mirziyoyev, Özbek folklorünü derinlemesine araştırarak, dünyaya yayılmasına katkıda bulunan, aralarında Türk bilim insanları Fikret Türkmen ve Selami Fedakar’ın da bulunduğu bazı yabancı uzmanlara teşekkür etti.

Açılış töreninde Özbek bahşılar halk destanlarını ezbere okuyarak "Bahşı" sanatından örnekler seslendirdi. Festivalin yapıldığı Alpamış Meydanı'nda ayrıca Özbek kültürü ve sanatının, gelenek ve göreneklerinin örnekleri sergilendi.

Özbekistan'da, halk destanlarını ezbere okuyan destan anlatıcılarına "Bahşı" deniliyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 01:13
  1. Alpamış Destanı
  2. destan
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  4. Özbekistan
  5. Tirmiz

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