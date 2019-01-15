Özbekistan'da Alpamış Destanı'nı ezbere okuma etkinliği

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek destanı Alpamış'ı ezbere okuma etkinliği başladı.

Özbekistan'ın kültürel mirasını koruma ve geliştirmek üzere kurulan OXUS Culture Cemiyetince organize edilen etkinlikte, ülkede ozanlara verilen "Özbekistan Halk Bahşısı (destan anlatıcısı)" unvanı sahibi Abdunazar Payanov, Alpamış Destanı'nın tamamını ezberden okuyacak.

Taşkent'te Tasviri Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliğin tanıtımında konuşan Payanov, bir kahramanlık eseri olan Alpamış Destanı'nın 10'uncu yüzyılda şekillendiğini hatırlatarak, ağızdan ağza anlatılarak günümüze kadar gelen bu destanın okunması için 30 saate yakın bir zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Abdunazar Payanov, daha sonra 3 saat boyunca destanın bazı bölümlerini hem bir öykü hem de şiir diliyle anlattı. Etkinliğe Özbekler büyük ilgi gösterdi.

9 ve 10'uncu yüzyıllarda şekillenen Alpamış Destanı, Özbeklerin Kongırat boyunun tarihini yansıtıyor. Özbeklerin yanı sıra Kazak ve Karakalpak halklarında da aynı ad ile bilinen Alpamış Destanı'nın konusu ve destan kahramanlarının isimleri, Dede Korkut hikayelerinden "Bamsı Beyrek Boyu" ile benzerlik gösteriyor.

1999 yılında Alpamış Destanı'nın yaratılışının 1000'inci yılının kutlandığı Özbekistan'da, halk destanlarını ezbere okuyan destan anlatıcılarına "Bahşı" deniliyor.