Özbekistan'da 2019'da 7,8 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, gelecek yıl 7 milyar 830 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın 2019 yatırım programının hayata geçirilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Buna göre, gelecek yıl ülkede 7 milyar 830 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 2,31 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım öngörülürken, 2,68 milyar dolarlık devlet garantili krediler kullanılacak. Ayrıca, ticari bankaların 401,5 milyon dolarlık kredilerinden de istifade edilecek.

Programa göre, ayrıca ülkedeki işletmelerin 1,5 milyar dolarlık öz meblağları ile Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu'nun 928 milyon dolarlık kaynakları da yatırıma yönlendirilecek.

Program kapsamında gelecek yıl ülkedeki petrol-gaz sanayi sektörüne 1,93 milyar dolar, enerji sektörüne 715 milyon dolar, maden-metalurji sektörüne 827 milyon dolar, kimya sanayi sektörüne de 457 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.



