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Özbekistan'da "2019 Kazakistan Yılı" etkinlikleri başladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:54
Özbekistan'da "2019 Kazakistan Yılı" etkinlikleri başladı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’da "2019 Kazakistan Yılı" etkinliklerinin resmi açılışı, iki ülke cumhurbaşkanlarının katıldığı konserle başladı.

Taşkent’teki Forumlar Sarayı'nda "Kazakistan Yılı" etkinliklerinin açılış törenine, resmi ziyaret kapsamında Taşkent'te bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yaptığı konuşmada, Özbekistan’da "Kazakistan Yılı" etkinliklerinin düzenlenmesinin ülkeler arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştiğini ve karşılıklı güven ve desteğin arttığını gösterdiğini dile getirerek, bu tarihi vakanın iki ülke halkı arasındaki ebedi ve samimi dostluk ve kültürel yakınlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Özbek ve Kazak halklarının çok eskiden beri birbirini destekleyerek zorlukları aştığını belirten Mirziyoyev, iki ülke halklarının ortak geleceğini de birlikte kurmaya gayret gösterdiğini aktardı.

Mirziyoyev, "Bu gün, Özbekistan ve Kazakistan ilişkilerinde yeni, tarihi bir gün olarak halklarımız arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi için sağlam bir altyapı oluşturacaktır." dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı Tokayev de Özbekistan’da başlayan "Kazakistan Yılı" etkinliklerinin kardeş halklar arasındaki kültürel ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacağını belirerek, Özbek-Kazak ilişkilerinde herhangi bir sorunun olmadığını, aksine dostluk ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı isteğin bulunduğunu ifade etti.

Özbekleri her zaman kardeş gördüklerini, Özbek halkının da Kazaklar için aynı sıcak duyguları paylaştığını vurgulayan Tokayev, "İki kardeş halkı ortak geçmiş ve ortak gelecek bağlıyor." dedi.

Ünlü Özbek ve Kazak sanatçıların yer aldığı konser programının düzenlendiği etkinlik kapsamında, ayrıca aralarında 50 yıl önce bulunan ve M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşayan Saka dönemine ait "Altın elbiseli adam"ın da bulunduğu Kazakistan’ın kültürel zenginlikleri de sergilendi.

Kazakistan’da da geçen sene "Özbekistan Yılı" ilan edilmiş ve bu kapsamda kültürel etkinlikler düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:54
  1. Kazakistan
  2. Kazakistan Cumhurbaşkano Kasım Cömert Tokayev
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  4. Özbekistan

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