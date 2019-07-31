Özbekistan'a ilk yarıda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapıldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'a, bu yılın ilk yarısında 85,8 trilyon Özbek somu (yaklaşık 10 milyar dolar) yatırım yapıldı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla ülkeye tüm kaynaklardan yapılan toplam yatırım hacmi yüzde 58,9'luk artışla 85,8 trilyon som oldu.

Özbekistan hükümeti tarafından kabul edilen yatırım programına göre, bu yıl ülke genelinde 16,6 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.