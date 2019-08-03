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Özbekistan’a altı ayda 5.6 milyar dolar yabancı yatırım girdi

2019 yılı ilk altı ayında Özbekistan’a giren yabancı sermaye hacminin 5.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:34
Özbekistan’a altı ayda 5.6 milyar dolar yabancı yatırım girdi

2019 yılı ilk altı ayında Özbekistan’a giren yabancı sermaye hacminin 5.6 milyar dolar olduğu açıklandı.


Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı Daire başkanı Aybek Hamrayev tarafından yapılan açıklamaya göre, bunun 3.5 milyar doları doğrudan yabancı yatırımlar ve krediler, 2.1 milyar doları devlet garantisi altında olan yabancı sermayedir. Ülkeye giren yabancı sermaye hacminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4.3 kat arttığı ve GSYİH’daki payı yüzde 14’e ulaştığı da kaydedildi.


Açıklamada, Özbekistan’ın ekonomik potansiyelini tanıtmak ve ülkeye yabancı yatırım çekmek amacıyla 2020 Mart ayında Taşkent’te Uluslararası Yatırım Forumu düzenlenmesi planlandığı da bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:34
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