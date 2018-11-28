Özbekistan Uluslararası Göç Örgütü üyesi oldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) üyesi oldu.

Uluslararası Göç Örgütü Konseyi, Özbekistan'ın örgüte katılma başvurusunu onayladı. Böylece bu ülke örgütün 173. üyesi oldu.

Özbekistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, örgüt konseyinin Cenevre'de düzenlenen 109. oturumunda, Özbekistan'ın örgüte üyelik başvurusu desteklendi.

Özbekistan'ın örgüte üyeliği, İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakan Yardımcısı Bahodir Nizomov'un temsil ettiği Özbek hükümetinin talebi üzerine konsey toplantısı gündemine alındı. Toplantıda Özbekistan, örgütün üyesi olarak kabul edildi.

Böylece, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi Özbekistan, örgüte üye olan bölgedeki en son ülke oldu.



Özbekistan ile IOM arasındaki ilişkiler 2003 yılında başlarken, örgüt bu dönemden başlayarak Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden insan ticareti mağdurlarına ve savunmasız göçmenlere doğrudan yardım sağlıyor.



Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi Özbekistan, başta Rusya ve eski Sovyet ülkelerine en fazla göçmen işçi gönderen ülkelerin başında geliyor.