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Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak askeri harekat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan yarın Özbekistan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

21 Nisan 2019 Pazar 12:58
Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak askeri harekat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan yarın ilk defa ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin katılacağı tatbikat Özbekistan'ın Cizzah vilayetindeki Foriş Poligonu'nda yapılacak.

TSK heyeti ülkeye geldi

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ülkeye geldi.

Türk askeri heyetini, Taşkent Havaalanı'nda Askeri Ataşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu ve Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Tatbikat 27 Nisan'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 12:58
  1. Özbekistan
  2. Türkiye
  3. Pakistan
  4. askeri tatbikat
  5. Foriş Poligonu
  6. Özbekistan Savunma Bakanlığı
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri

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