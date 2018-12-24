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Özbekistan-Tacikistan sınır koruma birlikleri ortak askeri konsey toplantısı

24 Aralık 2018 Pazartesi 20:51
Özbekistan-Tacikistan sınır koruma birlikleri ortak askeri konsey toplantısı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan ve Özbekistan sınır birliklerinin ilk ortak askeri konsey toplantısı yapıldı.

Tacikistan Sınır Koruma Birliği Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Gülistan şehrinde, iki ülkenin sınır koruma birliklerinin ilk ortak askeri konsey toplantısı gerçekleştirildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Orgeneral Racabali Rahmonali ve Özbekistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Tümgeneral Ruslan Mirzayev'in başkanlığındaki toplantıda, sınır koruma birlikleri arasındaki iş birliği ele alındı.Taraflar, iki ülkenin Afganistan ile sınırlarındaki durum ve gelişme eğilimleri konularında detaylı olarak fikir alış verişinde bulundu.

Tacikistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı olarak gelişmekte olduğu vurgulanan toplantıda, birliklerin 2018 yılı iş birliği planının uygulanması sonuçlarını gözden geçirildi, 2019 yılına yönelik iş birliği planı geliştirildi.

Eylül ayında iki ülke savunma bakanlıkları arasında ilk defa ortak askeri tatbikat düzenlenmişti.

Taraflar arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ve tartışmalı sınır noktaları nedeniyle uzun yıllardır süren gerginliğin, son yıllarda sona ermesiyle ilişkilerde normalleşme süreci başlamıştı.

İki ülke arasında vizesiz rejim uygulamaya konulmuş, daha önce kapatılan sınır kapıları yeniden açılırken, 25 yıl aradan sonra uçak, tren ve otobüs seferleri yeniden başlatılmıştı. İki ülke devlet başkanları uzun bir aradan sonra karşılıklı ziyaretler düzenlemiş, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda ikili anlaşma imzalanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:51
  1. askeri konsey toplantısı
  2. Özbekistan
  3. sınır koruma birlikleri
  4. Tacikistan

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