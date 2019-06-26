Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları satın aldı

Özbekistan, Silahlı Kuvvetleri için Rusya’dan çok sayıda Tigr adlı çok fonksiyonlu zırhlı araç satın aldı.

Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin envanterine Rus yapımı çok fonksiyonlu onlarca zırhlı araç katılacak. İlgili açıklama, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" kapsamında Özbekistan yetkilisi tarafından yapıldı.

Açıklamada, Özbekistan’ın satın aldığı VPK-233116 Tigr-M taktik tekerlekli zırhlı araçlarında, Özbek Silahlı Kuvvetleri talebine göre konfigürasyon değişiklikleri yapıldığı ve anlaşma konusu araçların 7,62 milimetrelik makineli tüfek ile donatıldığı da bildirildi.

Özbek yetkili açıklamasında, “Tigr zırhlıları her açıdan kendini ispat etmiştir. Bu araçlar özel kuvvetler tarafından icra edilen operasyonların tüm ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bunların yaptığını her zırhlı yapamaz” ifadesini kullandı.