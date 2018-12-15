Özbekistan metan gazından sentetik yakıt üretecek

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da metan gazından sentetik yakıt üretme tesisleri kurulacak.

Özbekistan ile Çin, Güney Kore, Rusya ve Japonya'dan bazı banka ve finans kuruluşlarının oluşturduğu uluslararası konsorsiyum arasında, ülkede metan gazından sentetik yakıt üretme tesisleri kurulması için 2,3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Özbekneftgaz Başkanı Bahram Aşrafhanov, Taşkent'teki imza töreninde, projenin Avrasya bölgesinde bir benzerinin bulunmadığını söyledi.

Bu yatırımın bölgedeki en büyük yatırımlardan biri olacağına işaret eden Aşrafhanov, kurulacak tesisler sayesinde ülkenin yurt dışına bağımlılığının büyük ölçüde azalacağını, yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf etme imkanı bulacaklarını belirtti.

2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesislerde, Şurtan Gaz-Kimya Rafinerisi'nde üretilen metan gazından yıllık toplam 1 milyon 468 bin ton "Euro V" standartlarına uygun sentetik yakıt üretilecek.