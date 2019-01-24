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Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Nazarbekov'dan TÜRKSOY'a ziyaret

Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov:- "Özbek halkının kültürünü, örf ve adetlerini en iyi şekilde bütün dünyaya tanıtacak en doğru kurum TÜRKSOY'dur"- "Kadim Harzemşahlar Devleti'nin tarihini konu alan bir diziyi Türk yapımcılarıyla birlikte çekeceğiz"

24 Ocak 2019 Perşembe 13:58
Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Nazarbekov'dan TÜRKSOY'a ziyaret

ANKARA (AA) - Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını (TÜRKSOY) ziyaret ederek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ile bir araya geldi.

Nazarbekov ve beraberindeki heyet, ziyarette Kaseinov ve TÜRKSOY çalışanları ile görüştü.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde yapılan görüşmede Kaseinov ve Nazarbekov, TÜRKSOY ile Özbekistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve yakın gelecekte yapılacak ortak faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortaçağ Türk-İslam medeniyetinin nadir kültürel ve mimari anıtı olan kadim Hive kentinin, 2020 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" adayı olduğunu hatırlatan TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Özbekistan'ın bayrağının her zaman TÜRKSOY binasında dalgalandığını kaydetti.

- TÜRKSOY ile ilişkileri geliştirme iradesi

Nazarbekov ise Özbekistan'ın diriliş dönemini yaşadığını ve bu dönemde, ilişkilerin olmadığı durgunluk dönemini telafi etmek için daha büyük özveriyle çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, TÜRKSOY ile hızlı ve kesin bir şekilde ilişkileri güçlendirme iradesinde olduklarını söyledi.

TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından Kırgızistan'ın Oş şehri "2019 - Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak ilan edildiğini anımsatan Nazarbekov, şunları söyledi:

"2020 yılında Özbekistan'ın Hive şehrinin Türk Dünyasının Kültür Başkenti olmasını umut ediyoruz. Bu çerçevede kadim Harzemşahlar Devleti'nin tarihini konu alan bir diziyi Türk yapımcılarıyla birlikte çekmeyi istedik. Bu ziyaretim kapsamında yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile görüşme gerçekleştirdik. Karar verdiğimiz anda çekimlerimize başlayacağız. Nasip olursa '2020 Hive-Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni'nde dizinin prömiyerini yapacağız. Bugün hızla gelişme ve yenilenme sürecindeki Özbekistan'ın TÜRKSOY ile iş birliğini geliştirmesi ve güçlendirmesi çok önemlidir. Çünkü Özbek halkının kültürünü, örf ve adetlerini en iyi şekilde bütün dünyaya tanıtacak en doğru kurum TÜRKSOY'dur."

Görüşme sonunda Kaseinov, Nazarbekov'a dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan "Cengiz Aytmatov Madalyası" ve "Cengiz Aytmatov'u Okumak" isimli sanat albümünü takdim etti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:58
  1. türksoy

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