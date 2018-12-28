Özbekistan için 2019 yatırım çekme yılı olacak

TAŞKENT (AA) – Özbekistan hükümeti, "Aktif Yatırım ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan ettiği 2019'da daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyor.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2018 yılı sosyo-ekonomik kalkınma sonuçları ve 2019 yılı kalkınma hedeflerine ilişkin parlamentoda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, 2019 yılını "Aktif Yatırım ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan eden Mirziyoyev, hiçbir ülkenin yatırım olmadan kalkınamayacağını ve olumlu sonuca ulaşamayacağını kaydederek, "Ülkeyi yatırım yapmak için cazip hale getirilmesi için çok çalışmalıyız. Yatırım için olumlu koşullar oluşturulmazken, hedeflerimize ulaşamayız. Bunun için yasa ve kararlar almamız, gerekirse, yetkililerin dünyaya bakışlarını değiştirmemiz lazım. Bu alandaki engelleri ortadan kaldırırsak, yatırım ortamı oluşur." dedi.

2019'da ülke ekonomisine 4,3 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedeflediklerini belirten Mirziyoyev, ülkenin ihracat hacmini de yüzde 30 artırarak 18 milyar dolara çıkarmayı öngördüklerini belirtti.

Mirziyoyev, ülkesinin demokratik reformlar, açık ekonomi, özel sektörün geliştirilmesi, devletin ekonomiden payının azaltılması, ekonominin çeşitlendirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ülkesinin dış politikada komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vereceğini, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Güney Kore, Japonya, Türkiye, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirilmesi için çaba göstereceğini vurgulayan Mirziyoyev, ayrıca Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.



