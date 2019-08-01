Özbekistan Havayolları, 18 uçağı satışa çıkardı Özbekistan Havayolları, filo yenileme çalışmaları kapsamında 18 adet 15 yaş üzeri uçağı satışa çıkardığını açıkladı.

Özbekistan Havayolları, filo yenileme çalışmaları kapsamında 18 adet 15 yaş üzeri uçağı satışa çıkardığını açıkladı.

Özbekistan Havayolları’nın satış listesinde bölgesel uçuş yapan 5 adet İL-76TD, 7 adet İL-114-100, 2’şer adet Boeing 757-200 ve Boeing 767-3 CBER, ayrıca 2 adet kargo uçağına dönüştürülmüş Boeing 767 F bulunuyor. Açıklamada satışa çıkarılan uçakların fiyatlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan, Özbekistan Havayolları’nın filosunda 5’i Boeing 787 Dreamliner olmak üzere Airbus ve Boeing tarafından üretilen 30 adet uçak yer alıyor.

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