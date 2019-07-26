Özbekistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 5,8 büyüdü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 5,8 artarak 222 trilyon 22 milyar soma ulaştığı bildirildi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, yılın ilk yarısına ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, 2019 yılı ocak-haziran döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 222 trilyon 22 milyar soma (yaklaşık 26 milyar dolar) ulaştı.

Söz konusu dönemde sanayi sektörü yüzde 6,9, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,1, inşaat sektörü yüzde 20, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 5,1, hizmetler sektörü ise yüzde 4,1 artış gösterdi.

Ocak-haziran döneminde GSYH'de sanayinin payı yüzde 30,3, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 24,3, inşaat sektörünün payı yüzde 7,6, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 37,8 oldu.

Geçen yıl Özbekistan'ın GSYH'si yüzde 5,1 artışla 407 trilyon 514 milyar soma ulaşırken, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, hizmetler sektörü yüzde 5,4 artmış göstermişti.

Özbek hükümeti, bu yıl GSYH'nin ortalama yüzde 5 artmasını öngörüyor. Dünya Bankası'nın yenilenmiş Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda da Özbekistan'ın GSYH'sinin 2019 yılında yüzde 5,3 artış göstereceği tahmin ediliyor.