Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye yolcusu Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye gelecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye gelecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’de bulunacak. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Bakan Kamilov’un ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:

“4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’de bulunacak. Özbekistan Heyeti, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına ve 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılacak. Ziyaret kapsamında ikili temaslar ve görüşmeler de gerçekleştirecek”

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