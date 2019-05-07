Özbekistan-Çin ortak tatbikatı başladı Forış poligonunda başlayan ve 15 Mayıs'a kadar sürecek olan Özbek-Çin ortak tatbikatında terörle mücadele teması işlenecek

TAŞKENT (AA) - Özbekistan-Çin terörle mücadele ortak tatbikatı, Özbekistan'ın Cizzah vilayetindeki Forış poligonunda başladı. Özbekistan Ulusal Muhafız Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Cizzah vilayetindeki Forış poligonunda “İşbirliği-2019” adlı Özbekistan-Çin ortak tatbikatı başladı. Terörle mücadele temasının işleneceği ortak tatbikatın, Özbekistan Ulusal Muhafız Birliği ile Çin Halk Silahlı Polisi arasında imzalanan iş birliği planı kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Özbekistan Ulusal Muhafız Birliği Komutanı Bahadır Taşmatov, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in Özbekistan'ın güvenilir dostu ve stratejik ortağı olduğunu vurguladı. 15 Mayıs’a kadar devam edecek tatbikat kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla sızan terör çeteleri tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi teması işlenecek. Geçen ay Forış poligonunda Özbekistan-Türkiye-Pakistan ortak askeri tatbikatı düzenlenmişti.

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