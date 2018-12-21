THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını durduracak

Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkede işleyerek 2020 yılında pamuk ihracatını durdurmayı planlıyor

21 Aralık 2018 Cuma 15:32
Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını durduracak

TAŞKENT (AA) - Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçılarından olan Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkede işleyerek, 2020 yılında yurt dışına pamuk ihracatını durduracak.

Özbekçe yayın yapan "Kun" sitesinde yer alan habere göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, vergi ve ihracat politikasıyla ilgili düzenlediği toplantıda, üretilen pamuğun ülkedeki tekstil fabrikalarında işleneceğini belirterek, bundan dolayı ülkesinin 2020 yılında pamuk ihracatını durduracağını kaydetti.

Mirziyoyev, "Gelecek yıl tekstil sektörünün 1,9 milyar dolarlık ihracat yapması lazım. 2020 yılında ise (yurt dışına) bir ton da bir kilo da pamuk satmayacağız. Pamuğu kendimiz işleyeceğiz. Bu da katma değer demektir. Katma değer ise ek gelir demektir" ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre, Özbekistan bu yıl yurt dışına 1,5 milyar dolarlık tekstil ürünleri ihraç etti.

Özbek hükümeti 2017-2019'da tekstil sektörünün geliştirilmesi amacıyla, ülkedeki tekstil işletmelerine çeşitli vergi ve gümrük imtiyazı tanırken üretilen pamuğun tamamını kendi tekstil fabrikalarında işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025 yılında 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Pamuk üretiminde dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci olan Özbekistan'da yıllık ortalama 3 milyon tona yakın pamuk üretilirken, halen bu pamuğun yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Özbek makamları, daha önce de tekstil sektörünü geliştirerek, yurt dışına pamuk ihracatını giderek azaltmayı hedeflediklerini çeşitli vesilelerle dile getirmişti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:32
  1. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  2. Özbekistan
  3. pamuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
    1. "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
    2. Acun’a haksızlık yapmayın!
    3. "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı"..
    4. Göz seyirmesini hafife almayın
    5. Teknoloji mağazalarından 700 bin..
    6. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki askeri..
    7. Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış..
    8. "İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi..
    9. Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
    10. TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı..
    11. UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
    12. Kıskanması normal
    13. GÜNCELLEME - Manisa'da gıda..
    14. Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman..
    15. Bana bir şey olmaz demeyin!
    16. "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar..
    17. Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde..
    18. Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü
    19. Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye..
    20. 5 liralık "nitelikli yağma"ya 11 yıl 4..
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"