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Özbek yazarın Türkiye'ye gidişine izin yok!

Özbek yazar Nurullah Muhammad Raufhan'ın, diktatör Kerimov rejimini eleştiren kitabı Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev'i rahatsız etti. Raufhan'ın ülkeden çıkışına izin verilmedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:51
Özbek yazarın Türkiye'ye gidişine izin yok!

Özbekistan’ın eski diktatörü İslam Kerimov rejimini eleştiren “Bu Günler” romanı yazarı Nurullah Muhammad Raufhan’a TÜRKİSTANDER ve Kastamonu Üniversitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen ‘Türkistan Kurultayına katılma izni verilmedi.

Yazar bunu kendi Facebook sayfasından Kastamonu’daki kurultaya katılamıyorum, bana ülkemden çıkış vizesi vermediler, diye duyurdu.

Kerimov'un politikalarının izleri var

Özbekistan vatandaşlarına ülkeden çıkış vizesi uygulan az sayılı ülkelerden biridir. Genel olarak da yeni Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev’in değişim politikalarından vazgeçerek, Kerimov dönemindeki baskı politikalarına geri döndüğü belirtiliyor. Örneğin, çocukların camilere gitmesi, kız öğrencilerin başörtüsü ile okullara ve üniversitelere gitmeleri yeniden yasaklandı. Hatta İslam Akedemisinde okuyan kızların başörtülerin zorla çıkartıldığı haber verildi.

Türkistander

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:51
  1. Kastamonu
  2. Özbekistan
  3. Kerimov rejimi
  4. Nurullah Muhammad Raufhan

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