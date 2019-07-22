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"Özbek-Türk ilişkileri daha önce görülmemiş şekilde gelişiyor"

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev:- "Son iki-üç yıl içerisinde Özbek-Türk ilişkilerinde daha önce görülmemiş şekilde gelişmeler yaşanmaktadır. Bu süreçte kardeş halklarımız arasındaki tarihi, medeni ve manevi bağlar ayrıca önem arz ediyor"- "Ortak ilişkilerimizin ilerlediği bu dönemde birbirimizi daha da yakinen tanımaya ihtiyaç var"- Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev:- "Türk vatandaşlarına kapılarımız açılmış bulunuyor, bizim iş adamlarımıza Türkiye’nin kapıları açılmış bulunuyor"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:48
"Özbek-Türk ilişkileri daha önce görülmemiş şekilde gelişiyor"

ANKARA (AA) - Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, “Son iki-üç yıl içerisinde Özbek-Türk ilişkilerinde daha önce görülmemiş şekilde gelişmeler yaşanmaktadır. Bu süreçte kardeş halklarımız arasındaki tarihi, medeni ve manevi bağlar ayrıca önem arz ediyor.” dedi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde başkentte bir otelde Türkçe hazırlanan "Yeni Özbekistan" ve Özbekçe hazırlanan "Yengi Türkiye" dergilerinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, başkentteki yabancı misyon şefleri, bürokrasi ve sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Ganiyev, Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) 5. Toplantısı kapsamında Türkiye’de bulunduğunu kaydederek, misafirperverliklerinden dolayı Türk heyetine teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için ortak çalışmaların yürütüldüğünü ve kalite bakımından yeni aşamaya taşındığını dile getiren Ganiyev, “Kısa zaman içerisinde Özbekistan-Türkiye ilişkilerindeki durgunluk aşılmış bulunuyor, ilişkilerimiz gelişiyor” diye konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 2017’deki Türkiye ziyareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’deki Özbekistan ziyaretlerini anımsatan Ganiyev, iki devlet arasındaki ilişkilerde yeni kapılar ve yeni sayfaların açıldığını söyledi.

İlişkilerin tüm alanlarda ilerlemesinde iki ülke cumhurbaşkanlarının samimi görüşmelerinin önemini vurgulayan Ganiyev, ortak çabalarla ilişkilerin “ortak stratejik iş birliği” aşamasına yükseldiğini belirtti.

Ganiyev, “Son iki-üç yıl içerisinde Özbek-Türk ilişkilerinde daha önce görülmemiş şekilde gelişmeler yaşanmaktadır. Bu süreçte kardeş halklarımız arasındaki tarihi, medeni ve manevi bağlar ayrıca önem arz ediyor. Dillerimizin birliği, kalbimizin aynılığı, geleneklerimizin ortaklığı ve benzerliği, ekonomik yaklaşımlarımıza vesile olmaktadır.” diye konuştu.

İkili ticaret hacminin kısa sürede hızla geliştiğini kaydeden Ganiyev, bu rakamın 2018’de 2,2 milyar dolara ulaşarak yüzde 40 büyüdüğünü söyledi.

Ganiyev, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in eylemler stratejisinin yatırımcılara yönelik yeni teşvikler içerdiğini ve bu stratejinin Türk iş adamları için güzel olanaklar sağladığını belirtti.

Bu yılın ilk yarısında 225 Türk sermayeli şirketin Özbekistan’da kurulduğunu ifade eden Ganiyev, ülkesindeki Türk şirketlerinin toplam sayısının bini aştığını dile getirdi.

Ganiyev, iki ülke kamuoyunun birbirine tanıtılması için dergilerin önemli olanaklar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Ortak ilişkilerimizin ilerlediği bu dönemde birbirimizi daha da yakinen tanımaya ihtiyaç var, dolayısıyla Büyükelçiliğin hazırladığı Türkçe 'Yeni Özbekistan' ve Özbekçe 'Yengi Türkiye' çalışmaları bilgi boşluğunun doldurulmasına, Özbekistan’da son iki-üç yıl içerisinde gelişmeleri Türk kamuoyuna anlatmaya ve Türkiye’deki son 15 yıl içerisindeki gelişmeleri Özbek tarafında anlatmaya vesile olacaktır. Ortaklığımız ve ekonomik ilişkilerimiz ile ilgili son derece önemli bilgiler yer alıyor. İnanıyorum ki böyle yayınlar birbirimizi daha iyi tanımaya, anlamaya, tarihi ve manevi bağlarımızı daha iyi idrak etmeye vesile olacaktır.”

- Rehber niteliğinde iki dergi

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev de son iki-üç yıl içerisinde ikili ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Azamhocayev, “Türk vatandaşlarına kapılarımız açılmış bulunuyor, bizim iş adamlarımıza Türkiye’nin kapıları açılmış bulunuyor.” dedi.

Bir deneme çalışması olarak Türkçe “Yeni Özbekistan” ve Özbekçe “Yengi Türkiye” dergi çalışmalarını hazırladıklarını söyleyen Azamhocayev, dergilerin Türk iş adamlarına ışık tutacağını belirtti.

Azamhocayey, “Rehber niteliğinde 'Yeni Özbekistan' dergisini Türkçe olarak hazırladık. Aynı vakitte Özbekistan’dan gelen iş adamları ve heyetler için son 10-15 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilen dönüşümleri, gelişmeleri, kalkınmaları anlatmak üzere Özbekçe olarak 'Yengi Türkiye' çalışmasını hazırladık.” ifadelerini kullandı.

Dergilerin içeriği ve amaçlarını kapsayan tanıtımın da yapıldığı toplantıda, davetliler Özbek mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:48
  1. Alişer Azamhocayev
  2. Elyar Ganiyev
  3. Fuat Oktay
  4. Özbekistan

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