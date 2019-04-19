Özbek-Türk 5. Uluslararası Hematoloji Kongresi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan-Türkiye 5. Uluslararası Hematoloji Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde "Hematolojide yüksek tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanımı" konulu Özbek-Türk Hematoloji Kongresi düzenlendi.

Kongreye aralarında Almanya, Fransa, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden 150’den fazla bilim insanı, doktor ve uzman katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Özbekistan Sağlık Bakanlığı Bilim ve Eğitim Kurumları Genel Müdürü Oktam İsmailov, ülkesinde sağlık sisteminin geliştirilmesi ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla önemli reformların yapıldığını belirtti.

İsmailov, dünyaca saygın bilim insanlarının yer aldığı kongrenin Özbekistan’da hematolojinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, kongreyi organize eden TİKA ve Türk üniversiteleri yetkililerine teşekkür etti.

Dünya Hemofili Federasyonu Başkanı Alain Weill de 1963 yılında kurulan federasyonun dünyanın 140 ülkesinde hizmet verdiğini kaydederek, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin de kongrenin Özbekistan ile Türkiye arasında sağlık alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Kongre organizatörlerinden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre aracılığıyla Türkiye’de hematoloji alanındaki tecrübe ve gelişmeleri ata yurdu Özbekistan’daki meslektaşlarına aktardıklarını ve böylece Özbekistan’da hematolojinin gelişmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Altuntaş, kongreye Türkiye’nin farklı üniversitelerinde çalışan ve alanında seçkin bilim adamlarının davet edildiğini anımsatarak, kongre kapsamında Özbek bilim adamlarıyla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Yarın sona erecek kongrede hematoloji alanındaki faaliyetler ve yeni gelişmeler hakkında sunumlar yapılacak.



