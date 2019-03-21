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Özbek: “Gençler değişimden yana”

BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, gençlerin değişimden yana olduğunu söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:04
Özbek: “Gençler değişimden yana”

BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, gençlerin değişimden yana olduğunu söyledi.


Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmaları kapsamında bir grup gençle bir araya geldi. Özbek, gençlerin sıkıntısını dinledi. Gençlerin de Yıldırım’da değişim istediğini söyleyen Özbek, gençlere iş garantili meslekî eğitim projesi hakkında bilgi vererek, “AB fonlarından alınan maddî destek ile ticaret ve sanayi odaları katkılarıyla ve belediyemizin iş birliği ile gençlerimiz mezun olduklarında işleri hazır olacak” dedi.


Bu projenin daha önce başka vilayetlerde uygulandığını ve netice alındığını kaydeden Özbek, “Neden biz yapmayalım” dedi.


Özbek, daha sonra meclis üyesi adayları Murat Çalışkan, Nusret Özer ve Vahdettin Yağcı ile beraber Vişne Caddesi’ndeki esnafların derdini dinleyerek, seçimi kazandıkları takdirde kısa vadede meselelerin çözüleceğini söyledi. Özbek, Yıldırım’da mutlaka bir değişimin şart olduğunu ifade ederek esnaf gezintilerine devam etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:04
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