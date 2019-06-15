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Özbakır, İstanbul seçimleriyle ilgili uyarılarda bulundu

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına katkı sunmak adına İstanbul’a hareket eden Zonguldak AK Parti önceki milletvekili Hüseyin Özbakır, İstanbul seçimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:43
Özbakır, İstanbul seçimleriyle ilgili uyarılarda bulundu

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına katkı sunmak adına İstanbul’a hareket eden Zonguldak AK Parti önceki milletvekili Hüseyin Özbakır, İstanbul seçimlerine ilişkin uyarıda bulundu.


İstanbul seçimlerinin devlet ve millet için çok önemli olduğunu ve vatandaşların oy kullanırken çocukların geleceğini düşünerek vicdanlarının sesini dinlemesi gerektiğini belirten Özbakır yaptığı açıklamalarda, “Yıllardır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; bakanlık ve başbakanlık yaparak ülkemize hizmet etmiş, Binali Yıldırım’ın mütevaziliğine karşın İmamoğlu seçildiği takdirde iktidar gücü olmadan bile istemediği ortam ve eleştiriler karşısında yüz değiştirdi. Vatandaşlarımız O’nun ego ve kibrine maruz kalacaklar” dedi.


CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun belediye eş başkanı olarak yapabileceği eylemler icraatlerin vatandaşların vicdanları zorlayacağını öne süren Özbakır, “Unutmayın ki mazbatayı İmamoğlu’na teslim etmek için ilk almaya eş başkan olarak kendisi gitmiştir. Proje aday İmamoğlu’nun seçimi kazanacağından emin hareket eden, il başkanı Kaftancıoğlu tarafından belediye başkanlığında kadrolaşma ve rant paylaşımı çalışmaları ile bu vebale ortak olursanız çocuklarınıza hesap verebilecek misiniz?” diye konuştu.


Özbakır, “CHP’nin adayı topluma hoş görünmek adına yarın bilet fiyatlarında indirim yapıp iyi gözükerek önceki belediye başkanlığında yaptığı gibi CHP ve kendi iş camiasına İstanbul halkının hakkını rantını dağıtacak ve vatandaşları bu sürece ortak olmamaya davet ediyorum” dedi.


İmamoğlu’nun seçim vaatlerini elinde olan Beylikdüzü Belediyesinde gerçekleştirmediğini öne süren Özbakır “Aklına mı gelmedi yoksa bu proje için seçildiğinde vaatler eline mi tutuşturuldu. Üst üste yılda birçok kez yurtdışına çıkmasının bununla alakası var mıydı?Bu sürece katkı sağladığınızda vebalini ödeyebilecek misiniz vicdanınız rahat edebilecek mi? Belediye çalışanlarında liyakata bakarım ve kimseyi işinden etmem diyen İmamoğlu’nun aynı sözü Beylikdüzü belediye seçim çalışmalarında da vermiş olduğunu ancak sonunda yüzlerce kişinin işine son vererek ve liyakat sahibi yöneticileri sürerek sözünü yerine getirmedi. Sözünün eri bir Trabzonlu olarak hiç bir Trabzonlu bunu tasvip etmeyecek.


Beylikdüzü belediyesinde 5 yılda 5 imar müdürü değiştiren İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nde kaç vicdan sahibi hakka hukuka saygılı imar müdürü değiştirebilecek. Buna katkı sunulmaması gerekiyor” dedi.


Özbakır yaptığı açıklamalarda, İmamoğlunun saymakla bitmeyecek muazzam malvarlığının seçilmesi halinde 5 yıl sonra ne boyutlara ulaşabileceğinin de vatandaşlarca sorgulanması gerektiğini söyledi. Beylikdüzü belediyesindeki eş dost akraba yapılanması ve ihale verilen firmaların İstanbul için hazırda beklediklerini söyleyen Özbakır, “Milletimizin çok zeki. Milli olmayan hiçbir projeye kısa sürede yapılan algı ve pazarlama yöntemlerine itibar etmeyecek. Vatandaşlarımız dostunu bile yıllarca tartarak değerlendirir ve notunu öyle verir. Bu kadar hızlı bir sürede anca bir pop-star piyasada parlayabilecek. Sebepsiz yere soyadını bile değiştiren ve milli olmayan bir projeye destek olarak çocuklarımızın geleceğini karartmayalım” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:43
  1. doğa

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