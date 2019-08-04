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Özbağ Belediyesi, ’Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme’ festivali düzenledi

Kırşehir’de Özbağ Belediyesi tarafından ’Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme’ festivali düzenlendi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:44
Özbağ Belediyesi, ’Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme’ festivali düzenledi

Kırşehir’de Özbağ Belediyesi tarafından ’Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme’ festivali düzenlendi.


Festivale katılan, Vali İbrahim Akın, festivalin Özbağ’da unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Bu tür etkinliklerin halkımızı kaynaştırıp birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine önemli katkıları olduğunu belirten Vali Akın, “Özbağ tarihiyle, kültürüyle geçmişi olan, doğu ile batıyı bağlayan yol üzerinde bulunması dolayısıyla önemli bir konumda olan, güzel bir doğaya sahip olan güzide bir beldemiz. Özbağ Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali ile Özbağ’da halıcılık ve kilimcilik gibi unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması açısından bu festivalin önemi büyük. Hem geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak hem de Özbağlı hemşerilerimizi buluşturma gayretine teşekkür ederiz.” dedi.



Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ise konuşmasında temel amaçlarının Özbağ’da neredeyse kaybolma noktasına gelmiş halk kültürünü yeniden canlandırmak ve hemşeriler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu ifade etti.



Program, çirleme ikramından sonra Özbağ Belediyesince isimleri verilen Şehit Ramazan Donat ve Hayırsever Halil Şen sokak tabelalarının açılışı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:44
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