"Ozanlar diyarı"nda Binali Yıldırım'a beste

KIRŞEHİR (AA) - Sanatçı İdris Altuner, AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başarı hikayesini anlatan şiir yazarak besteledi.

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana Yıldırım'ın başarılarını 8 dörtlükten oluşan dizelere döken Altuner, bunlardan 5 dörtlüğe beste yaptı. Ozanlarıyla ünlü Erzurum'da doğup yine ozan ve aşıklarıyla bilinen Kırşehir'de yaşayan Altuner, bestesini Yıldırım'a sunmaya hazırlanıyor.

İdris Altuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de "15 Temmuz" marşında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yazılan destanı anlattığını belirtti.

Kırşehir'in Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanlarından itibaren Anadolu'nun önemli tarihi ve kültürel yerlerinden olduğunu, Türkçenin piri Aşık Paşa, Anadolu erenleri Yunus Emre, Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş Veli, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi ozan ve aşıkların bu topraklarda yaşadığını söyledi.

Bu misyondan hareket ederek Anadolu erenleri ve Anadolu'da yaşanan destansı olayları marş olarak bestelediğini ifade eden Altuner, "Bu sorumlukla yaptığımız birçok eser var. Çanakkale, Sarıkamış, Yunus Emre, Anadolu ve Gülbankı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı marşları gibi çok önemli eserlere imza attık. Burada yaşamanın vermiş olduğu ruhla bunları başardığımıza inanıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığından itibaren fedakarca yaptığı hizmetleri ile gayretini takdir ettiğini vurgulayan Altuner, 2019 yılının ilk bestesini de kendisine yaptığını dile getirdi.

Besteyi yapmaktaki çıkış noktasının Yıldırım'ın başarı hikayesi olduğuna işaret eden Altuner, şunları söyledi:

"Bu çalışmayı yaparken onun hizmetleri noktasında hayranlığımızdan hareket ettik. Onun yaptığı büyük işlere bizim bir hediyemiz olsun istedik. Hece vezniyle yazdığım şiiri besteledim. 6 dörtlükten oluşan methiyeler dizesi diyebiliriz. Binali Bey, geçmişten günümüze hangi görevlerde bulunduysa hepsinde başarı ile insan üstü bir çaba ve gayret göstermiştir. Biz de hem bu davaya gönül verenler olarak hem de sanat camiasının bir neferi olarak dilimizin döndüğünce, sazımızın yettiğince Binali Beyin hizmetlerini anlatmaya çalıştık."

Sanatçı Altuner'in bestesinin dizeleri şöyle:

"Ulaştırma, haberleşme/Bir bakanlık deyip geçme/Dolu akan bir ser çeşme/Taştı Binali Yıldırım

Bu davaya göğüs gerdi/Onca emek çaba verdi/Bir milletti onun derdi/Koştu Binali Yıldırım

Her dem hakkı söyler sözü/Doğrudan yanadır özü/Sever yetimi öksüzü/Hoştu Binali Yıldırım

Ak Parti bir davaya denk/Bu kutlu yolda bir ahenk/Bin yıllık tarihe mihenk/Muştu Binali Yıldırım

Baş koydular cümle canla/Damardaki asil kanla/Liderleri Erdoğan’la/Pişti Binali Yıldırım"