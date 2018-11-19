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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırma nedeni belli oldu

Yeni sezonda beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırma nedeninin belli oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırma nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırması gündem oldu. Futbolcunun yeniden affedilmesi gündeme gelirken, Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırması çok konuşuldu. Genç futbolcunun bu operasyonu geçirme nedeni ise doktorların uyarısı oldu.

Doktorların tavsiyesiye operasyon geçirdi

Fenerbahçe'de yeniden kadroya dahil edilmesi gündemde olan Ozan Tufan'un yüzündeki beni aldırması çok konuşuldu. Futbolcunun bu kararı almasının nedeni doktorların uyarısı oldu. Yüzündeki benin son dönemde büyümesi ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi nedeniyle operasyona karar verildi. Ozan Tufan bu gerekçeyle benini aldırdığı fiade edildi.

Ozan Tufan affedilecek mi?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Onunla gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek."

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(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
  1. Fenerbahçe
  2. Damien Comolli
  3. Ozan Tufan

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