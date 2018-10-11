Galatasaray'dan Ozan Kabak'a yeni sözleşme ve 5 kat maaş

Galatasaray , genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Cimbom'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor. Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak.

Yılda 1 milyon lira kazanacak

Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak. Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.