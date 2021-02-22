Ozan Kabak'a şok tepki! Yerden yere vurdukar

Liverpool formasıyla üçüncü sınavını ezeli rakipleri Everton’a karşı veren Ozan Kabak sınıfta kaldı. Premier Lig’de dün oynanan ve 2-0 Everton galibiyetiyle sonuçlanan maçta milli futbolcumuz beğenilmedi.

Ozan’ı 3 gün önce Şampiyonlar Ligi’ndeki Leipzig karşılaşmasında öven ve maçın adamı seçen İngilizler bu kez sert eleştirdi. Ada basınından Daily Mail, 10 üzerinden 4.5 verdiği stoperimiz için “İlk golde bir değil iki hata yaptı ve ilk yarının sonunda gereksiz bir sarı kart görüp sefil bir maçı tamamladı" yorumunu yaptı.

Stoperde alternatifsiz

Öte yandan sakatlıklardan çık çeken Liverpool, asıl yeri orta saha olmasına rağmen stoper oynayan Jordan Henderson'ı da kaybetti. Tecrübeli futbolcunun da Everton maçında sakatlanması Ozan Kabak’ı iyice vazgeçilmez hale getirdi.