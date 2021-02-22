  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ozan Kabak'a şok tepki! Yerden yere vurdukar
Spor

Ozan Kabak'a şok tepki! Yerden yere vurdukar

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, Everton maçında yaptığı hatalar nedeniyle İngiltere'nin gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:01:00 -
Ozan Kabak'a şok tepki! Yerden yere vurdukar

Liverpool formasıyla üçüncü sınavını ezeli rakipleri Everton’a karşı veren Ozan Kabak sınıfta kaldı. Premier Lig’de dün oynanan ve 2-0 Everton galibiyetiyle sonuçlanan maçta milli futbolcumuz beğenilmedi.

Ozan’ı 3 gün önce Şampiyonlar Ligi’ndeki Leipzig karşılaşmasında öven ve maçın adamı seçen İngilizler bu kez sert eleştirdi. Ada basınından Daily Mail, 10 üzerinden 4.5 verdiği stoperimiz için “İlk golde bir değil iki hata yaptı ve ilk yarının sonunda gereksiz bir sarı kart görüp sefil bir maçı tamamladı" yorumunu yaptı.

Stoperde alternatifsiz

Öte yandan sakatlıklardan çık çeken Liverpool, asıl yeri orta saha olmasına rağmen stoper oynayan Jordan Henderson'ı da kaybetti. Tecrübeli futbolcunun da Everton maçında sakatlanması Ozan Kabak’ı iyice vazgeçilmez hale getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teslim olan teröristler PKK destekçilerini ifşa etti: Her operasyonu haber verdiler
Gündem

Teslim olan teröristler PKK destekçilerini ifşa etti: Her operasyonu haber verdiler

Gara’da 13 vatandaşımızın vahşice infaz edilmesinin acısı sürerken teslim olan teröristler PKK’nın dış desteğini tek tek anlattı. ..
Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma
Gündem

Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştuğu sırada, Liberal Demokrasi Partisi (LDP) eski Başkanı Cem Toker, "Saçma sap..
Ayasofya Camii'nde bir ilk
Gündem

Ayasofya Camii'nde bir ilk

Eski Başbakan ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca, 26 Şubat Cuma günü vefatının 10. yılında Ayasofya’da yad edilecek...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay