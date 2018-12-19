THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ozan Kabak kimdir nerelidir? Ozan Kabak 2023'e kadar GS'da

Ozan Kabak artık 2023 yılına kadar Galatasaray’da kalmaya devam edecek. Galatasaray yönetimi 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak’la sözleşmeyi yeniledi. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak nereli? Ozan Kabak oyunculuk kariyeri…

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:57
Ozan Kabak kimdir nerelidir? Ozan Kabak 2023'e kadar GS'da

Ozan Kabak artık 2023 yılına kadar Galatasaray’da kalmaya devam edecek. Galatasaray yönetimi 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak’la sözleşmeyi yeniledi. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak nereli? Ozan Kabak oyunculuk kariyeri…

Galatasaray yönetiminin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığı Ozan'ı satmayı düşünmediği, ancak çılgın bir transfer teklifi gelmesi durumunda bu konunun masaya yatırabileceği öğrenildi.

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda. Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor. Ozan Kabak, örnek olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:57
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Ozan Kabak kimdir?
  4. Ozan Kabak kaç yaşında
  5. Ozan Kabak galatasaray
  6. Ozan Kabak galatasaray son dakika sözleşme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü enselendi
    1. 7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü..
    2. Bakanlık açıkladı: 599'u trafikten men..
    3. Deniz Feneri'nden, Yemen'e insani yardım
    4. Sinema dünyası "Açık Medeniyet"te..
    5. MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti
    6. Demba Ba Galatasaray'da
    7. Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara..
    8. En uzun gecede "arabalı sinema"..
    9. Taşınmaz özelleştirmeleri
    10. Cavaliers son saniyede kazandı
    11. 53 yıl önce ölen madenciye ait olduğu..
    12. İşte nafaka terörünün acı gerçekleri
    13. Cumhur İttifakı'nda geri sayım başladı
    14. TCMB'den döviz depo ihalesi
    15. Emniyet müdürünün şehit edilmesinde..
    16. VSY Biotechnology, TTGV 2018..
    17. CW Enerji'den 8 yılda 585 megavatlık GES
    18. "Devreye kayıpsız girmek zorundayız"
    19. Ülke genelinde okul çevrelerinde..
    20. İmamoğlu partisinden mi utanıyor?
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti
    Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti