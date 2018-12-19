Ozan Kabak kimdir nerelidir? Ozan Kabak 2023'e kadar GS'da

Ozan Kabak artık 2023 yılına kadar Galatasaray’da kalmaya devam edecek. Galatasaray yönetimi 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak’la sözleşmeyi yeniledi. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak nereli? Ozan Kabak oyunculuk kariyeri…

Galatasaray yönetiminin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığı Ozan'ı satmayı düşünmediği, ancak çılgın bir transfer teklifi gelmesi durumunda bu konunun masaya yatırabileceği öğrenildi.

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda. Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor. Ozan Kabak, örnek olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.