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Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk gollerini attı

-Stuttgart'ın sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ettiği maçta, Ozan Kabak rakip fileleri 2 kez havalandırdı

03 Mart 2019 Pazar 19:57
Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk gollerini attı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart, sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ederken, Ozan Kabak ilk gollerine imza attı.

Stuttgart, Bundesliga'nın 24. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Mario Gomez'in topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. Maçtaki üstünlüğünü sürdüren Stuttgart, 16 ve 45. dakikalarda Ozan Kabak'ın iki kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Böylece karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Hannover 96, 68. dakikada Jonathas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Stuttgart ise 78 ve 81. dakikalarda Steven Zuber ile üst üste bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edilen Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk gollerini Hannover 96 ağlarına göndermeyi başardı. Ozan, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Stuttgart, puanını 19 çıkarttı ve 16. sıradaki yerini korudu. Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:57
  1. Bundesliga
  2. Hannover 96
  3. Ozan Kabak
  4. Stuttgart

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