0553 313 94 23

Ozan gibi sokak sanatçısı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Habib Alev, son yıllarda popüler olan sokak sanatçılığına yadigar kemençesiyle devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
Ozan gibi sokak sanatçısı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Habib Alev, son yıllarda popüler olan sokak sanatçılığına yadigar kemençesiyle devam ediyor.


Son yıllarda gelişmekte olan ve her il ve ilçede artık trend haline gelen sokak sanatçılığı çeşitli il ve ilçelerde devam ederken Ünye’de de artık boy göstermeye başladı. "Ben bir ozanım" diyerek sokak sanatçılığının bir müzisyenlik olduğunu söyleyen Habib Alev, "Ben dünya da trend olan sokak müzisyenliği yapıyorum. Sokak müzisyenliğini Karadeniz Bölgemizde Ünye, Fatsa, Samsun, Çarşamba’da gerçekleştiriyorum. Kemençeyi tam olarak öğrenemedim, bazı horonları çalamıyorum ama türküleri çalıyorum. Müziğe olan ilgim çocukluğumda Orhan Gencebay gibi saz çalmak isteği ile başladı ve Pir Sultan Abdal’ın dergâhında kendimi buldum. Ve onlardan öğrendiklerimle saz çalmaya başladım. Hiçbir şekilde çevrem yoktu ama bir şekilde sahne yapmam lazımdı ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bundan 15 sene önce Rizeli bir arkadaşım vardı, o kemençe çalıyordu sonra ben de kemençe çalmaya karar verdim" dedi.



"Sokak sanatçılığı dilencilik değil"


Sokaklarda müzik aletler çalanlara dilenci gözüyle bakıldığını söyleyen Alev, "Benim kemençe çalmama ailem şiddetle bakıyor, haram olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu işi dilencilik olarak görüyorlar ama ben alın teri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sanat üretiyorum. Sokak sanatçılığı dünyada gelişmekte olan bir trenddi ve ben hep hayalini kurduğum bir iş oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çıldır’da sağanak yağış evlerin yıkılmasına sebep oldu
    1. Çıldır’da sağanak yağış evlerin..
    2. Banyo havluları hangi sıklıkla..
    3. MİT'te "15 Temmuz anma etkinliği"
    4. 15 Temmuz darbesini tek başına..
    5. Meclis'e sunuldu! Yeni model geliyor
    6. Driftseverler Lapseki’de buluştu
    7. GAGİAD Başkanı Tezel’in 15 Temmuz..
    8. Şehit Ailelere onuruna yemek verildi
    9. Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu..
    10. Alexandra Ceylan’dan boks organizatörü..
    11. 15 Temmuz Şehitleri İçin 9 Saat Yürüdü
    12. Bisiklette dostluk yarışı
    13. Şırnak'ta teröristlerden hain tuzak!
    14. PKK’lıların tuzakladığı el yapımı..
    15. (Özel) Silahlı darbeci komutanı..
    16. İspanya’da yapılan boğa güreşi..
    17. Şırnak'ta yol yapımında çalışan..
    18. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram..
    19. KPSS 2019 son dakika soru ve cevapları..
    20. Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    21. Avcı’nın 11 kişilik oyun planı!
    22. Piyasanın üzerindeki fiyattan alım..
    23. Bursa’nın ‘sağlık üssü’ hasta kabulüne..
    24. Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı..
    25. Temmuz ayında Uludağ’a çıkanlar kışı..
    26. Saç dökülmesine son veren bitki
    27. Vali İbrahim Akın: “Bedel ödeyerek..
    28. (Özel) Hayvan sevgisi 21 yıllık..
    29. FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye..
    30. Hindistan'da bina çöktü: 8 ölü
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları