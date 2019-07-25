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Ozan dedesinin izinde müziğe devam ediyor

Kırşehirli bozlak ustası ve halk ozanı Şemsi Yasdıman'ın torunu Serhan Yasdıman:- "Dedem 5 yaşımdayken bağlamayı elime verdi ve nasıl çalınacağını gösterdi. Ondan sonraki dönemde konservatuvara başladım ve müzik yolculuğum devam etti. Başarımdaki pay eğitimin yanı sıra dedemden aldığım genlerdir"

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
Ozan dedesinin izinde müziğe devam ediyor

EDİRNE (AA) - Müzisyen Serhan Yasdıman, dedesi Kırşehirli bozlak ustası ve halk ozanı Şemsi Yasdıman'ın izinde müzik yapmaya devam ettiğini belirterek, "Dedem 5 yaşımdayken bağlamayı elime verdi ve nasıl çalınacağını gösterdi. Ondan sonraki dönemde konservatuvara başladım ve müzik yolculuğum devam etti. Başarımdaki pay eğitimin yanı sıra dedemden aldığım genlerdir." dedi.

Dedesi Şemsi Yasdıman'ın yönlendirmesiyle 5 yaşında bağlama çalmaya başlayan 38 yaşındaki Serhan Yasdıman, o günden sonra müzikten hiç ayrılmayarak aile geleneği olan müzisyenliği devam ettirdi.

Bağlama ve keman çalarak müziğe başlayan Yasdıman, konservatuvarda tanıştığı gitarda ustalaştı.

20 yılı aşkın süredir sahnede ve albüm kayıtlarında müzisyenlik yapan Yasdıman, Akademi Rumeli-5 projesi kapsamında Balkanlardan gelen öğrencilerle "Müzik Atölyesi"nde bir araya geldi.

Öğrencilere Türk müziği hakkında bilgiler veren ve Türk müzik makamlarını öğreten Yadsıman onlarda birlikte müzik yaptı.

Yasdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzisyen bir aileden gelmesinin bu alandaki başarısında önemli olduğunu belirtti.

- "Başarımdaki pay dedemden aldığım genlerdir"

Müziğin hayatının vazgeçilmez parçası olduğunu anlatan Yasdıman, "Dedem 5 yaşımdayken bağlamayı elime verdi ve nasıl çalınacağını gösterdi. Ondan sonraki dönemde konservatuvara başladım ve müzik yolculuğum devam etti. Başarımdaki pay eğitimin yanı sıra dedemden aldığım genlerdir. Müzik insan ruhuna çok iyi gelen bir şey." diye konuştu.

Profesyonel müzik yaşamına henüz konservatuvardayken başladığını belirten Yasdıman, şöyle devam etti:

"1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdim. Ortaokul, lise ve üniversiteyi orada okudum. Okurken profesyonel olarak çalışmaya başladım. 2000 yılından itibaren albüm kayıtlarında gitar çalıyorum. Birçok müzisyenle birlikte müzik yapıyoruz. Hepsinin bana kattığı değerler var. Ben de onlara bir şey katabildiysem kendimi şanslı hissederim."

Akademi Rumeli-5 projesi kapsamında müzik yaşamında elde ettiği tecrübeleri misafir öğrencilerle paylaştığını da vurgulayan Yasdıman, "Çok keyifli ve güzel bir atölye çalışması oldu. Onlara Türk müziğinin ana makamlarından bahsettim. Birlikte müzik yaptık." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
  1. Akademi Rumeli Projesi
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  3. halk ozanı
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  5. Müzisyen Serhan Yasdıman

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