Ozan Arif’in mezarına dünyanın birçok yerinden toprak

Geçtiğimiz Cumartesi günü mahşeri bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Ozan Arif (Arif Şirin) mezarına dünyanın birçok ülkesinden getirilen topraklar bırakıldı.

Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, 13 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser hastalığından hayatını kaybetmişti. 16 Şubat Cumartesi binlerce seveninin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Ozan Arif, Kıranköy Mezarlığı’na defnedilmişti.

Mezarlığa toprak ve çiçek konuldu

Ozan Arif’in mezarlığına, Türkiye’nin birçok şehrinden ve Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk devletlerinden getirilen topraklar bırakıldı. Getirildiği şehrin ve ülkenin adının yazılı olduğu bez torbalarda getirilen topraklar ve çiçekler Arif’in mezarlığının üzerine konuldu.

"Memleketimiz için büyük bir değeri kaybettik"

Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlar ise Ozan Arif için dua etti. Mezarlığı ziyarete gelen Mehmet Balcı isimli bir vatandaş, Ozan Arif’in çok sevdikleri bir sanatçı olduğunu ifade ederek, “Siyasi görüşlerine ve yaptığı bestelere saygım vardı. Memleketimiz için büyük bir değeri kaybettik. Türkiye’nin her bir tarafından toprak gelmesi Ozan Arif’in ne kadar çok sevildiğinin ve çok takdir topladığının göstergesidir” dedi.

"Bu şekilde anılmak güzel bir şey"

Ozan Arif’in mezarlığına Rize’den gelen Havva Mengene isimli vatandaş ise üzgün olduklarını belirterek, “Sevdiğimiz bir sanatçıydı. Mezarına Türkiye’nin her yerinden toprak gelmesi güzel bir şey. Bu şekilde anılmak güzel bir şey. Tekrardan Allah rahmet eylesin” diye konuştu.