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Özaltun: “Millet Bahçesi Beyşehir’e değer katacak”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi’nin ilçeye ayrı bir değer katacağını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 13:38
Özaltun: “Millet Bahçesi Beyşehir’e değer katacak”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi’nin ilçeye ayrı bir değer katacağını söyledi.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, son Beyşehir ziyaretinde sözünü ve müjdesini verdiği Millet Bahçesi projesiyle ilgili çalışmaların başladığını söyledi. Millet Bahçesi projesinin Beyşehir Gölü kıyısındaki İçerişehir Mahallesi, Soğla mevkiinde hayata geçirileceğini vurgulayan Özaltun,alan tespiti yapılan projenin yaklaşık 100 bin metrekarelik bir sahaya inşa edileceğini ifade etti. Özaltun, Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla Beyşehir’in çehresinin değişeceğini,ilçenin cazibe merkezi olması yönünde yürüttükleri çalışmalara büyük destek ve katkı sunacağını belirterek, “Konya’nın denizi, Akdeniz’in yaylası olarak nitelendirdiğimiz güzel Beyşehirimiz, bu projenin devreye girmesi ile birlikte adeta gözde bir çekim merkezi haline gelecek. Konya’nın yeni nefes alma noktalarından birisi olacak” dedi.


Özaltun, “Beyşehir Belediyesi tarafından peyzaj projesi çizilen tema park ve rekreasyon alanı, bakanımızın sözünü verdiği millet bahçesi oluyor. Bu alan mera vasfında olduğundan, 2016 yılından bu yana bu sahayı mera vasfından çıkarabilmek için Belediye olarak gerekli çalışmaları yürütmüştük. Dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından sözü verilen ‘Beyşehir Millet Bahçesi Kentsel Tasarım ve Sulak Alan Rehabilitasyon Projesi’ni, bakanlığımız ve büyükşehir belediyemiz koordineli çalışması ile Soğla mevkiinde inşallah ilçemize kazandırmış olacağız. Yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kurulacak olan Millet Bahçesi hem Konya’ya hem de Beyşehirimize yeni bir nefes olacaktır. Gayretlerimiz sonucu mera alanından çıkarttığımız bu saha,çalışmalar tamamlandığında hem turistlere, hem yöre halkına, hem de vatandaşlarımızın kültürel faaliyetlerini sürdüreceği bir alan haline gelecek. Çocuklarımız, Millet Bahçesi’nde aileleriyle beraber doğal ortamda vakit geçirecekler ve eğlenecekler. Gençlerimizin eğlenerek öğrenecekleri geleneksel sporumuz olan okçuluk başta olmak üzere pek çok öğeye ve alana burada yer vereceğiz. Bakanımıza bu projeye verdiği destekten ötürü ilçe halkımız adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:38
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