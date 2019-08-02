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Özalp’ta ot yangını

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:19
Özalp’ta ot yangını

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesi’nde ikamet eden Mulazım Sönmez’e ait ot yığınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Gurup Amirliği ekiplerin 3 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:19
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