Özalp’ta 8 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi Van’ın Özalp ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 8 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Özalp ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 8 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Özalp İlçesi Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Aşağı Tulgalı Mahallesi sınırlarında icra ettiği önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüpheli bir otomobile durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil, yapılan takip neticesinde yol üzerinde terk edilmiş vaziyette yakalandı. Şüpheli otomobilde yapılan kontrol ve aramada 8 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma işlemlerinin başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.