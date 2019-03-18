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Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:47
Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Özalp Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, kurum amirleri, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla başlayan programa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam edildi. Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Piyade Astsubay Üstçavuş Mehmet Yeşil tarafından bir konuşma yapıldı.


Daha sonra Atatürk İlköğretim öğrencileri tarafından Çanakkale Savaşının slayt gösterisi, şiir okunması, koro ve Çanakkale adlı tiyatro gösterimi yapıldı. İlçe genelinde düzenlen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:47
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