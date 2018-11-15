Özal ailesinin boğazdaki köşkü satılıyor!

Boğaza 100 metre mesafedeki Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı. Köşk için belirlenen bedel 20 milyon TL. Uzun yıllar, satışa konu köşkte yaşayan Semra Özal'ın bir süre önce oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi.

Oğlunun evine taşındı

Uzun yıllar, satışa konu köşkte yaşayan Semra Özal'ın bir süre önce oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi.

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan köşke Semra Özal, eşinin vefatından 1 yıl sonra taşınmıştı.

24 saat polis koruması altındaki köşk boğaza 100 metre mesafede.

Bir dönüm arazi üzerinde kurulu köşkün toplam kullanım alanı 900 metrekare.

4 katlı 12 odalı köşkün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994'ten bu yaşan yaşayan Semra Özal'ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi.

Köşkün satışı ile, Zeynep Özal'ın ilgilendiği öğrenildi.

Köşk ve yalılara ilgi büyük

Köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim K. Başaran konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kurlardaki yükseliş sonrası, özellikle boğazdaki köşk ve yalılara ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. İlgi, yabancılarda olduğu gibi yerlilerde de söz konusu.

Özal Ailesi'nin köşküne de ciddi bir ilgi var. Başta Malatyalı hemşehrileri olmak üzere merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çok sayıda seveni köşk ile ilgileniyor."

(Sabah)